«Монако» — «Сент-Этьен»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле уступил «Сент-Этьену» со счетом 2:3.

В составе монегасков отличились Желсон Мартинш (18-я минута) и Винисиус (92).

За гостей мячи забили Фоде Балло Туре (автогол на 59-й минуте), Реми Кабелла (71) и Эрнод Нордин (80).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

Добавим, что под занавес первого тайме монегаски произвели замену вратаря. Даниэль Субашич не смог продолжить встречу из-за травмы, а вместо него на поле вышел Сейду Си.

«Сент-Этьен» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, набрав 62 очка. «Монако» с 33 очками идет на 17-й позиции. 0