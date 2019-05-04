«Севилья» — «Леганес»: счет матча 0:3, обзор голов

Голы забили Юссеф Эн-Несири, Мартин Брайтвайт и Оскар Родригес.
Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес провел на поле первый тайм, после одной из его ошибок был забит первый гол «Леганеса».
«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры с 55 очками. «Леганес» занимает девятое место с 45 очками.
Примера. 36-й тур
«Севилья» — «Леганес» — 0:3 (0:2)
Голы: Эн-Несири, 8 (0:1). Брэйтуэйт, 20 (0:2). Оскар Родригес, 82 (0:3)«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Эскудеро, Гомес, Рог (Хиль, 70), Меса (Гоналон, 38), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Промес (Васкес, 46), Эль-Хаддади«Леганес»: Куэльяр, Хуанфран (Ньом, 76), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Арнаис, 83), Эн-Несири (Каррильо, 85)Предупреждения: Сарабия, 45+1. Ресио, 63