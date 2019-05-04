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    «Севилья» крупно проиграла «Леганесу»

    «Севилья» — «Леганес»: счет матча 0:3, обзор голов

    Примера Футбол Испании Севилья Леганес Календарь Примеры
    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле проиграла «Леганесу» со счетом 0:3.

    «Севилья»
    «Севилья»

    Голы забили Юссеф Эн-Несири, Мартин Брайтвайт и Оскар Родригес.

    Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес провел на поле первый тайм, после одной из его ошибок был забит первый гол «Леганеса».

    «Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры с 55 очками. «Леганес» занимает девятое место с 45 очками.

    Примера. 36-й тур
    «Севилья» — «Леганес» — 0:3 (0:2)
    Голы: Эн-Несири, 8 (0:1). Брэйтуэйт, 20 (0:2). Оскар Родригес, 82 (0:3)«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Эскудеро, Гомес, Рог (Хиль, 70), Меса (Гоналон, 38), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Промес (Васкес, 46), Эль-Хаддади«Леганес»: Куэльяр, Хуанфран (Ньом, 76), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Арнаис, 83), Эн-Несири (Каррильо, 85)Предупреждения: Сарабия, 45+1. Ресио, 63
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