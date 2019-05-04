«Севилья» — «Леганес»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле проиграла «Леганесу» со счетом 0:3.

Голы забили Юссеф Эн-Несири, Мартин Брайтвайт и Оскар Родригес.

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес провел на поле первый тайм, после одной из его ошибок был забит первый гол «Леганеса».

«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры с 55 очками. «Леганес» занимает девятое место с 45 очками.