Ван де Бек: Чтобы обыграть «Тоттенхэм», надо будет показать максимум

Полузащитникпрокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Лиги чемпионов с

«Как команда мы добились большого прогресса. Мы должны насладиться этим матчем, но и выжать из него максимум. Все происходит очень быстро. Мы все еще ведем борьбу в трех турнирах. Это приносит много удовольствия, но в то же время не успеваешь обо всем этом думать.

Очень рад, что имею возможность быть участником всего этого. Надо концентрироваться на себе и том, что мы делаем. Чтобы обыграть "Тоттенхэм", надо будет показать максимум. Если у кого-то случится неудачный день, то кто-то другой возьмет на себя дополнительную нагрузку. Так это работает, и в этом наша сила. Люди часто говорят, что на выезде начинать выгоднее. В прошлых раундах это было не так, и все завершилось в нашу пользу. Лично для меня разницы нет», — приводит слова голландца официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» — «Аякс» пройдет сегодня, 30 апреля, в Лондоне и начнется в 22:00 по мск. 0