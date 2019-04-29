«Бетис» — «Эспаньол»: счет матча — 1:1, обзор голов

Игроки «Эспаньола»
twitter.com/RealBetis
Заключительный матч тура завершился вничью — 1:1.
На 37-й минуте матча Серхи Дардер вывел гостей вперед после паса Борхи Иглесиаса.
Хозяева отыгрались уже в компенсированное ко второму тайму время — ничью «Бетису» принес Зухаир Феддаль.
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«Бетис» набрал 44 очка и располагается на одиннадцатом месте в таблице Примеры. У «Эспаньола» — также 44 очка и десятое место.
Примера. 35-й тур
«Бетис» — «Эспаньол» — 1:1 (0:1)
Голы: Дардер, 37 (0:1). Феддаль, 90+4 (1:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Лайнес, 77), Фирпо, Гуардадо, Каналес (Лорен Морон, 66), Каптум, Ло Сельсо, Хоакин, Хесе (Тельо, 57)«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес, Дуарте, Л.Лопес, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес, Дардер (А.Лопес, 87), Рока, Мелендо (У Лэй, 74), Борха Иглесиас (Феррейра, 80)Предупреждения: Манди, 58. Феддаль, 66. Мелендо, 68. Фирпо, 78. Бартра, 90+6