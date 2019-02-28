«Манчестер Юнайтед» установил рекорд по числу гостевых побед подряд

Уле-Гуннар Сульшер
utdreport.co.uk
По информации статистического портала OptaJoe, «красные дьяволы» довели свою серию выездных побед до восьми матчей кряду во всех турнирах. Это новый рекорд в истории клуба из Манчестера.
Отметим, что все победы были добыты при нынешнем наставнике команды Уле-Гуннаре Сульшере.
До победы над «Кристал Пэлас» команда обыграла «Кардифф» (5:1), «Ньюкасл» (2:0), «Тоттенхэм» (1:0), «Арсенал» (3:1), «Лестер» (1:0), «Фулхэм» (3:0), «Челси» (2:0).
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в 11-м туре подряд, команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 0