«Манчестер Юнайтед» установил рекорд по числу гостевых побед подряд

в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги в гостях уверенно разобрался с(3:1).

По информации статистического портала OptaJoe, «красные дьяволы» довели свою серию выездных побед до восьми матчей кряду во всех турнирах. Это новый рекорд в истории клуба из Манчестера.

Отметим, что все победы были добыты при нынешнем наставнике команды Уле-Гуннаре Сульшере.

До победы над «Кристал Пэлас» команда обыграла «Кардифф» (5:1), «Ньюкасл» (2:0), «Тоттенхэм» (1:0), «Арсенал» (3:1), «Лестер» (1:0), «Фулхэм» (3:0), «Челси» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в 11-м туре подряд, команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 0