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    СМИ: Три игрока «Челси» встали на сторону Кепы в конфликте с Сарри

    Челси Кубок Лиги Футбол Англии
    Три игрока «Челси» поддержали голкипера команды Кепу Аррисабалагу в конфликтной ситуации с главным тренером команды Маурицио Сарри.

    Кепа Аррисабалага
    Кепа Аррисабалага
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    Как утверждает The Times, на сторону голкипера встали его соотечественники Сезар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо.

    В то же время на стороне Сарри оказались Давид Луис, Жоржиньо и Гонсало Игуаин. Кроме того, запасной голкипер Вилли Кабальеро остался расстроен тем, что не смог выйти на замену.

    Напомним, 24-летний Кепа отказался уходить на замену в конце овертайма финального матча Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:0, пенальти — 3:4), чем серьезно разозлил Сарри. В серии пенальти испанский вратарь отразил один удар.

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