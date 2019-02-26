СМИ: Три игрока «Челси» встали на сторону Кепы в конфликте с Сарри

Три игрокаподдержали голкипера командыв конфликтной ситуации с главным тренером команды

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Как утверждает The Times, на сторону голкипера встали его соотечественники Сезар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо.

В то же время на стороне Сарри оказались Давид Луис, Жоржиньо и Гонсало Игуаин. Кроме того, запасной голкипер Вилли Кабальеро остался расстроен тем, что не смог выйти на замену.

Напомним, 24-летний Кепа отказался уходить на замену в конце овертайма финального матча Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:0, пенальти — 3:4), чем серьезно разозлил Сарри. В серии пенальти испанский вратарь отразил один удар.

После матча тренер заявил, что произошло недоразумение. 0