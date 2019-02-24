Сарри: Путаница с заменой Kепы — это большое недоразумение

Главный тренер «Челси»прокомментировал инцидент в финале Кубка английской лиги с(0:0, 3:4 по пенальти).

Маурицио Сарри twitter.com/ChelseaFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Напомним, что голкипер «синих» Кепа Аррисабалага получил повреждение в самом конце дополнительного времени. Сарри решил заменить вратаря, однако Кепа отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

«Путаница с заменой Kепы это большое недоразумение. Я думал, что у игрока были судороги. Но Kепа был прав, что хотел продолжать игру.

Но то, как он повел себя, было неправильным. Мне нужно поговорить с Кепой», — приводит пресс-служба клуба слова Сарри.

Наставник «Челси» рассказал и о том, зачем пошел в подтрибунный туннель после того, как вратарь отказался уходить с поля.

«Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я меняю его из-за физической проблемы и сказал, что у него нет проблем. И он был прав.

Я все понял, когда пришел доктор (он выбегал на поле к Кепе — прим. LiveSport.Ru). Я поговорил с Кепой, но только для того, чтобы прояснить ситуацию. Теперь я все понимаю», — приводит слова тренера ВВС. 0