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    Сарри: Путаница с заменой Kепы — это большое недоразумение

    Челси Манчестер Сити Кубок Лиги Футбол Англии
    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал инцидент в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    Напомним, что голкипер «синих» Кепа Аррисабалага получил повреждение в самом конце дополнительного времени. Сарри решил заменить вратаря, однако Кепа отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

    «Путаница с заменой Kепы это большое недоразумение. Я думал, что у игрока были судороги. Но Kепа был прав, что хотел продолжать игру.

    Но то, как он повел себя, было неправильным. Мне нужно поговорить с Кепой», — приводит пресс-служба клуба слова Сарри.

    Наставник «Челси» рассказал и о том, зачем пошел в подтрибунный туннель после того, как вратарь отказался уходить с поля.

    «Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я меняю его из-за физической проблемы и сказал, что у него нет проблем. И он был прав.

    Я все понял, когда пришел доктор (он выбегал на поле к Кепе — прим. LiveSport.Ru). Я поговорил с Кепой, но только для того, чтобы прояснить ситуацию. Теперь я все понимаю», — приводит слова тренера ВВС. 0

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