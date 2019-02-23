ЦСКА вырвал победу в товарищеском матче с «Уфой»

Московскийпобедил(2:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Испании.

Голами в составе красно-синих отметились форварды Федор Чалов и Такума Нисимура. За уфимцев отличился нападающий Вячеслав Кротов.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров. «Уфа» с 16 баллами располагается на 14-й строчке.