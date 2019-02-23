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    ЦСКА вырвал победу в товарищеском матче с «Уфой»

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    Московский ЦСКА победил «Уфу» (2:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Испании.

    ЦСКА
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    Голами в составе красно-синих отметились форварды Федор Чалов и Такума Нисимура. За уфимцев отличился нападающий Вячеслав Кротов.

    ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров. «Уфа» с 16 баллами располагается на 14-й строчке.

    Товарищеские матчи
    «ЦСКА» — «Уфа» — 2:1 (1:0)
    Голы: Чалов, 21 (1:0). Кротов, 87 (1:1). Нисимура, 88 (2:1)«ЦСКА»: Акинфеев, Мариу Фернандес (Тикнизян, 86), Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Ахметов (Бийол, 79), Бистрович, Обляков, Влашич (Ефремов, 79), Чалов (Н’Диайе, 86), Сигурдссон (Нисимура, 46)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Йокич, Карп, Пауревич (Безденежных, 65), Тилль, Игбун (Кротов, 79), Сысуев (Вомбергар, 69)Предупреждение: Аликин, 68
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