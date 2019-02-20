«Ливерпуль» — «Бавария»: счет матча 0:0

на своем поле сыграл вничью с мюнхенской(0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/LFC 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Первая половина тайма осталась за немцами. На 15-й минуте «Бавария» дважды опасно пробивала по воротам соперника. В обоих случаях Гнабри переправлял сферу в ворота. В первом случае он угодил точно в голкипера, а во втором — в защитника «мерсисайдцев».

Спустя пару минут голкипер «Ливерпуля» Алиссон создал момент у своих ворот. Получил в итоге Коман сферу на левом краю чужой штрафной, и попытался пробить в ближний угол, но угодил точно в сетку с внешней стороны.

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Хозяева ответили в середине первого тайма. Арнольд с левого фланга выполнял подачу на дальнюю штангу ворот «Баварии». Туда забежал своевременно Салах, который в касание головой не сумел направить мяч впритирку с правой стойкой.

На 33-й минуте Мане, стоя спиной к воротам гостей , развернулся и нанес выстрел в правый от себя угол. Но умудрился в такой ситуации не направить мяч в цель.

На исходе часа игры Гнабри в борьбе с Вейналдумом умудрился пробить по воротам «Ливерпуля» с 23-х метров. Сфера рядом с правой «девяткой» просвистела.

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На последних минутах основного времени опасно ответили мерсисайдцы. Матип сумел после шикарного кросса Робертсона подстроиться под мяч и пробить головой в ближний угол. Нойер перевел мяч на угловой.

Встреча так и закончилась без забитых мячей. Ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта.