Суперкубок Испании может сменить формат

Луис Рубиалес
El Español
Рубиалес хочет, чтобы за трофей боролись не только победитель Кубка Испании и чемпион страны, но также финалист Кубка и вице-чемпион.
«Я представлю на следующем заседании федерации смену модели, чтобы это был финал для четырех команд. Сыграют оба финалиста Кубка Испании и два лидера чемпионата страны. Мы заботимся о том, чтобы имидж Испании представляли не только два клуба.
Это расширяет диапазон конкурентной борьбы. Будут полуфиналы и финал. Все займет четыре-пять дней. По времени это не дольше, чем нынешняя схема с двумя финальными матчами: домашним и выездным», — цитирует Рубиалиса AFP.
Напомним, в 2018 году Суперкубок Испании проводился в формате одного матча, а ранее состоял из двух поединков. 0