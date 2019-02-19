Суперкубок Испании может сменить формат

Президент Федерации футбола Испаниирассказал об идее проведения Суперкубка Испании в формате «Финала четырех».

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Рубиалес хочет, чтобы за трофей боролись не только победитель Кубка Испании и чемпион страны, но также финалист Кубка и вице-чемпион.

«Я представлю на следующем заседании федерации смену модели, чтобы это был финал для четырех команд. Сыграют оба финалиста Кубка Испании и два лидера чемпионата страны. Мы заботимся о том, чтобы имидж Испании представляли не только два клуба.

Это расширяет диапазон конкурентной борьбы. Будут полуфиналы и финал. Все займет четыре-пять дней. По времени это не дольше, чем нынешняя схема с двумя финальными матчами: домашним и выездным», — цитирует Рубиалиса AFP.

Напомним, в 2018 году Суперкубок Испании проводился в формате одного матча, а ранее состоял из двух поединков. 0