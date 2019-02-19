Судьба Сарри зависит от матча с «МанСити» в финале Кубка лиги

Маурицио Сарри
twitter.com/ChelseaFC
В понедельник, 18 февраля, «Челси» уступил на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2, вылетев из Кубка Англии.
Отмечается, что расставание с Сарри может произойти раньше, если лондонский клуб не достигнет положительного результата в 1/16 финала Лиги Европы с «Мальме» 21 февраля. Первый матч закончился победой «Челси» со счетом 2:1.
Напомним, что в чемпионате Англии «Челси» крупно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:6. Матч между командами в Кубке лиги пройдет 24 февраля в 19:30 мск. 0