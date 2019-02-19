Судьба Сарри зависит от матча с «МанСити» в финале Кубка лиги

Главный тренер «Челси»будет уволен со своего поста, если его команда проиграетв финале Кубка лиги, сообщает The Guardian

Маурицио Сарри twitter.com/ChelseaFC 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В понедельник, 18 февраля, «Челси» уступил на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2, вылетев из Кубка Англии.

Отмечается, что расставание с Сарри может произойти раньше, если лондонский клуб не достигнет положительного результата в 1/16 финала Лиги Европы с «Мальме» 21 февраля. Первый матч закончился победой «Челси» со счетом 2:1.

Напомним, что в чемпионате Англии «Челси» крупно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:6. Матч между командами в Кубке лиги пройдет 24 февраля в 19:30 мск. 0