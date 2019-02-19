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    Судьба Сарри зависит от матча с «МанСити» в финале Кубка лиги

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    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри будет уволен со своего поста, если его команда проиграет «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги, сообщает The Guardian.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    В понедельник, 18 февраля, «Челси» уступил на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2, вылетев из Кубка Англии.

    Отмечается, что расставание с Сарри может произойти раньше, если лондонский клуб не достигнет положительного результата в 1/16 финала Лиги Европы с «Мальме» 21 февраля. Первый матч закончился победой «Челси» со счетом 2:1.

    Напомним, что в чемпионате Англии «Челси» крупно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:6. Матч между командами в Кубке лиги пройдет 24 февраля в 19:30 мск. 0

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