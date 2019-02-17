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    «Валенсия» и «Эспаньол» голов не забили

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    «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом» в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла на «Месталье», завершилась со счетом 0:0.

    Россиянин Денис Черышев провел на поле все 90 минут, но не смог помочь «летучим мышам» набрать три очка.

    Незадолго до финального свистка каталонцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Хави Лопес.

    Примера. 24-й тур
    «Валенсия» — «Эспаньол» — 0:0 (0:0)
    «Валенсия»: Нето, Ронкалья, Гарай, Гайя, Ферран Торрес (Санти Мина, 76), Васс, Парехо, Коклен (Кондогбиа, 68), Черышев, Гамейро, Собрино (Гедеш, 58)«Эспаньол»: Лопес, Давид Лопес, Лопес, Росалес, Эрмосо, Дардер (Пуадо, 64), Марк Рока, Мелендо, Гранеро, У Лэй (Алфа Семеду, 72), Иглесиас (Феррейра, 78)Предупреждения: Лопес (28), Коклен (66), Гранеро (75), Ронкалья (84), Марк Рока (87)Удаление: Лопес (90+5)

    В турнирной таблице «Валенсия» занимает восьмое место (32 очка), а «Эспаньол» — 13-е (29 очков). 0

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