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    «РБ Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом», «Вольфсбург» разгромил «Майнц»

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    В мачте 22-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпцига» одержал выездную победу над «Штутгартом» со счетом 3:1.

    «РБ Лейпциг»
    «РБ Лейпциг»
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    В составе победителей дубль оформил Юссуф Поульсен (6-я и 74-я минуты), еще один гол забил Марсель Забитцер (68).

    За хозяев отличился Стивен Цубер (16, пен).

    «РБ Лейпциг», набрав 41 очко, занимает четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Штутгарт», имея в активе 15 баллов, занимает 16-е место.

    В другом матче 22-го тура «Вольфсбург» на своем поле переиграл «Майнц» со счетом 3:0.

    В составе победителей голами отметились Максимилиан Арнольд (4-я минута),Ю Ваутер Вегорст (69) и Робин Кнохе (76).

    «Вольфсбург», набрав 35 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц», имея в активе 27 баллов, расположился на 11-м месте. 0

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