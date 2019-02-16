«РБ Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом», «Вольфсбург» разгромил «Майнц»

В мачте 22-го тура чемпионата Германииодержал выездную победу надсо счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Юссуф Поульсен (6-я и 74-я минуты), еще один гол забил Марсель Забитцер (68).

За хозяев отличился Стивен Цубер (16, пен).

«РБ Лейпциг», набрав 41 очко, занимает четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Штутгарт», имея в активе 15 баллов, занимает 16-е место.

В другом матче 22-го тура «Вольфсбург» на своем поле переиграл «Майнц» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Максимилиан Арнольд (4-я минута),Ю Ваутер Вегорст (69) и Робин Кнохе (76).

«Вольфсбург», набрав 35 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц», имея в активе 27 баллов, расположился на 11-м месте. 0