«РБ Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом», «Вольфсбург» разгромил «Майнц»

«РБ Лейпциг»
twitter.com/DieRotenBullen
В составе победителей дубль оформил Юссуф Поульсен (6-я и 74-я минуты), еще один гол забил Марсель Забитцер (68).
За хозяев отличился Стивен Цубер (16, пен).
«РБ Лейпциг», набрав 41 очко, занимает четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Штутгарт», имея в активе 15 баллов, занимает 16-е место.
В другом матче 22-го тура «Вольфсбург» на своем поле переиграл «Майнц» со счетом 3:0.
В составе победителей голами отметились Максимилиан Арнольд (4-я минута),Ю Ваутер Вегорст (69) и Робин Кнохе (76).
«Вольфсбург», набрав 35 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц», имея в активе 27 баллов, расположился на 11-м месте. 0