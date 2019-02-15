Драгун считает невысокими шансы БАТЭ в противостоянии с «Арсеналом»

Полузащитник БАТЭ, забивший победный гол в ворота «Арсенала», поделился впечатлениями после игры (1:0).

«Это только первый матч. И он ни о чем не говорит. Шансы по-прежнему невысоки, но приятно, что мы подарили праздник болельщикам и не упали в грязь лицом. Может быть, кого-то сделали счастливым.

Удалось выиграть за счет слаженных действий в обороне, самоотдачи, веры друг в друга. Это банальные слова, но они работают.

Я говорил до игры, что выиграет тот, кто будет лучше готов в эти 90 минут, а не на протяжении месяца или двух. Нам удалось, но нас ждет еще тяжелее матч в Лондоне. И там будет в несколько раз тяжелее», — приводит слова Драгуна Tribuna.com. 0