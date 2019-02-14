Куртуа: Нам повезло, что к перерыву «Аякс» не забил

Вратарь «Реала»прокомментировал победу в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2).

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«Я сделал несколько неплохих сейвов, плюс мне повезло, что на моей стороне был VAR. Но я считаю, что судья принял верное решение. Нам повезло, что к перерыву "Аякс" не забил.

Во втором тайме дела пошли в гору, мы забили красивый гол. Это явно обескуражило "Аякс", и пусть хозяева сравняли счет, мы продолжали играть на победу.

"Аякс" — очень энергичная команда, которая использует высокий прессинг и старается дорожить мячом. Нам было сложно найти свободное пространство, не шла игра в пас.

Конечно, судьба противостояния еще не решена. Соперник приедет в Мадрид, чтобы показать хороший футбол и забить как минимум дважды. Но мы сейчас на ходу. Будем надеяться, что так будет и дальше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0