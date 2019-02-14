Консейсау: Ничья с «Ромой» стала бы более справедливым результатом

Главный тренер «Порту»высказал мнение о поражении от(1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сержиу Консейсау uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Это был тот случай, когда две большие команды смогли нейтрализовать сильные стороны друг друга.

Во втором тайме у нас был момент с участием Данилу, но когда мы проводили лучший отрезок в матче, мы пропустили.

Второй гол получился странным, но мы не перестали идти вперед. Игроки проявили характер, чего я и ждал от них.

Мы знали, что впереди еще 90 минут на "Драгау". Наш гол оставляет нам шансы в ответном матче.

Ничья стала бы более справедливым результатом. Надеюсь, дома мы надежнее сыграем в обороне и более сфокусированно в атаке, как мы играли сегодня во втором тайме», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0