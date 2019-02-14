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    «Реал» вырвал победу у «Аякса» в Амстердаме

    «Аякс» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Амстердамский «Аякс» на своем поле уступил мадридскому «Реалу» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Марсело
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    На 38-й минуте хозяева поразили ворота «Реала». После навеса с углового последовала скидка головой на Тадича, удар которого потащил Куртуа, но мяч отскочил к Тальяфико, и он головой переправил мяч в сетку мимо голкипера.

    Однако, после просмотра видеоповтора, словенский арбитр Дамир Скомина отменил гол «Аякса» из-за офсайда у Душана Тадича, который ставил корпус в борьбе с Куртуа.

    Отметим, что это стало первым использованием VAR (видеоассистента арбитра) в истории Лиги чемпионов.

    Счет в матче после перерыва открыли гости. На 60-й минуте Винисиус прошёл по левому флангу, ворвался в штрафную «Аякса», на дриблинге ушёл от двух соперников и выкатил мяч Бензема, которому оставалось не промахнуться с девяти метров.

    Карим справился со своей задачей, мощным ударом в левую девятку ворот поймав голкипера на противоходе.

    Хозяева отыгрались на 75-й минуте. Потеря «Реала» на своей половине поля привела к быстрой атаке «Аякса». Нерес из левой части штрафной мягко прострелил в центр, где Хаким Зиеш аккуратно покатил мяч в дальний угол мимо Куртуа.

    А на 87-й минуте прошла острая быстрая атака у «Реала». Карвахаль получил мяч у правого края штрафной и нашёл отличную траекторию для прострела в центр — так, что ни защитники, ни вратарь не дотянулись. Зато дотянулся Марко Асенсио, который в касание переправил мяч в сетку.

    Ответный матч пройдет в Мадриде, на арене «Сантьяго Бернабеу» 5 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
    «Аякс» (Голландия) — «Реал» (Испания) — 1:2 (0:0)
    Голы: Бензема, 60 (0:1). Зиех, 75 (1:1). Асенсио, 87 (1:2)«Аякс»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шене (Дольберг, 73), Зиех, Тадич, Нерес«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Регилон, Каземиру, Кроос, Модрич, Бэйл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус Жуниор (Диас, 81)Предупреждения: Зиех, 53. Регилон, 70. Васкес, 83. Серхио Рамос, 90
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