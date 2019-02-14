«Аякс» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Амстердамскийна своем поле уступил мадридскому(1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 38-й минуте хозяева поразили ворота «Реала». После навеса с углового последовала скидка головой на Тадича, удар которого потащил Куртуа, но мяч отскочил к Тальяфико, и он головой переправил мяч в сетку мимо голкипера.

Однако, после просмотра видеоповтора, словенский арбитр Дамир Скомина отменил гол «Аякса» из-за офсайда у Душана Тадича, который ставил корпус в борьбе с Куртуа.

Отметим, что это стало первым использованием VAR (видеоассистента арбитра) в истории Лиги чемпионов.

Счет в матче после перерыва открыли гости. На 60-й минуте Винисиус прошёл по левому флангу, ворвался в штрафную «Аякса», на дриблинге ушёл от двух соперников и выкатил мяч Бензема, которому оставалось не промахнуться с девяти метров.

Карим справился со своей задачей, мощным ударом в левую девятку ворот поймав голкипера на противоходе.

Хозяева отыгрались на 75-й минуте. Потеря «Реала» на своей половине поля привела к быстрой атаке «Аякса». Нерес из левой части штрафной мягко прострелил в центр, где Хаким Зиеш аккуратно покатил мяч в дальний угол мимо Куртуа.

А на 87-й минуте прошла острая быстрая атака у «Реала». Карвахаль получил мяч у правого края штрафной и нашёл отличную траекторию для прострела в центр — так, что ни защитники, ни вратарь не дотянулись. Зато дотянулся Марко Асенсио, который в касание переправил мяч в сетку.

Ответный матч пройдет в Мадриде, на арене «Сантьяго Бернабеу» 5 марта.