«Хетафе» уверенно разобрался с «Сельтой»

«Хетафе» входит в топ-5 Примеры
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Встреча команд проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».
На 2-й минуте счет открыл защитник «Сельты» Нестор Араухо. На 37-й минуте главный арбитр встречи показал две желтые карточки нападающему гостей Максимилиано Гомесу, который был вынужден покинуть поле.
На 39-й минуте форвард «Хетафе» Хайме Мата успешно реализовал пенальти. Во втором тайме нападающий «Хетафе» Хорхе Молина вывел команду вперед, отправив мяч в ворота «Сельты». В концовке матча Мата оформил дубль.
«Хетафе» набрал 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (24) располагается на 16-м месте в таблице испанской Примеры.
Примера. 23-й тур
«Хетафе» — «Сельта» — 3:1 (1:1)
Голы: Араухо, 2 (0:1). Хайме Мата, 39 — с пенальти (1:1). Хорхе Молина, 62 (2:1). Хайме Мата, 81 (3:1)«Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Оливера, Сайс (Портильо, 71), Максимович, Арамбарри (Фламини, 61), Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 83)«Сельта»: Рубен Бланко, Араухо, Мальо (Васкес, 54), Костас, Худт, Хункa (Систо, 84), Хосабед Санчес, Буфаль (Аспас, 66), Мендес, Бельтран, ГомесПредупреждения: Гомес, 37. Хайме Мата, 64. Фламини, 69. Суарес, 69. Костас, 87. Оливера, 89Удаление: Гомес, 37