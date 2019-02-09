«Хетафе» уверенно разобрался с «Сельтой»

В матче 23-го тура чемпионата Испаниипринимали одержал уверенную победу — 3:1.

«Хетафе» входит в топ-5 Примеры twitter.com/getafecf 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча команд проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».

На 2-й минуте счет открыл защитник «Сельты» Нестор Араухо. На 37-й минуте главный арбитр встречи показал две желтые карточки нападающему гостей Максимилиано Гомесу, который был вынужден покинуть поле.

На 39-й минуте форвард «Хетафе» Хайме Мата успешно реализовал пенальти. Во втором тайме нападающий «Хетафе» Хорхе Молина вывел команду вперед, отправив мяч в ворота «Сельты». В концовке матча Мата оформил дубль.

«Хетафе» набрал 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (24) располагается на 16-м месте в таблице испанской Примеры.