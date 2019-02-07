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    «Реал» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Счет в матче уже на 6-й минуте открыли мадридцы. Винисиус пробежал по левому флангу к штрафной «Барселоны» и выполнил навес к лицевой линии на Бензема.

    Карим здорово обработал мяч и прострелил назад, на Васкеса, а Лукас грамотно положил корпус и с линии вратарскй в касание переправил мяч в дальний угол.

    Отыгрались каталонцы на 57-й минуте. Альба на скорости ворвался в штрафную с левого фланга, выскочивший навстречу Навас выбил у него мяч. Суарес оказался на подборе и закрутил мяч в ворота, но попал в ближнюю штангу.

    От неё мяч отскочил вправо, туда успел Малком и с левой ноги послал мяч в сетку, прежде чем Навас успел туда вернуться.

    Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч
    «Барселона» — «Реал» — 1:1 (1:0)
    Голы: 0:1 — Васкес (6), 1:1 — Малком (57)«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур, Бускетс, Коутиньо (Месси, 63), Ракитич (Видаль, 63), Малком (Аленья, 76), Суарес«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Льоренте (Каземиро, 63), Васкес (Асенсио, 84), Модрич, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64), БенземаПредупреждения: Рамос (10), Нелсон Семеду (43), Суарес (56), Марсело (57), Альба (58)
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