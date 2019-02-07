«Реал» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испаниина своем поле сыграла вничью с мадридским— 1:1.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли мадридцы. Винисиус пробежал по левому флангу к штрафной «Барселоны» и выполнил навес к лицевой линии на Бензема.

Карим здорово обработал мяч и прострелил назад, на Васкеса, а Лукас грамотно положил корпус и с линии вратарскй в касание переправил мяч в дальний угол.

Отыгрались каталонцы на 57-й минуте. Альба на скорости ворвался в штрафную с левого фланга, выскочивший навстречу Навас выбил у него мяч. Суарес оказался на подборе и закрутил мяч в ворота, но попал в ближнюю штангу.

От неё мяч отскочил вправо, туда успел Малком и с левой ноги послал мяч в сетку, прежде чем Навас успел туда вернуться.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.