В переигровке матча 1/16 финала Кубка Англииодержал домашнюю победу надсо счётом 3:2.

Счёт в матче на 2-й открыл защитник «волков» Мэтт Доэрти. На 11-й минуте защитник гостей Джеймс Болтон сравнял счет.

На 39-й минуте полузащитник Джош Лорент вывел «Шрусбери Таун» вперёд, но в компенсированное время первого тайма Доэрти оформил дубль в этой встрече.

Победный гол «Вулверхэмптона» забил нападающий Иван Кавалейру на 62-й минуте.

Первый матч команд завершился со счётом 2:2.

Таким образом, «Вулверхэмптон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с «Бристоль Сити».

«Брентфорд» обыграл «Барнет» (3:1) и в 1/8 финала сыграет против «Суонси». «Ньюпорт» выиграл у «Мидлсбро» (2:0) и в 1/8 будет играть против «Манчестер Сити».

«Куинз Парк Рейнджерс» после победы над «Портсмутом» (2:0) в следующей стадии будет противостоять «Уотфорду». 0