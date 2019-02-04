Тухель: У ПСЖ нет второго Верратти и Неймара

Главный тренер ПСЖпрокомментировал поражение своей команды от «Лиона» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Франции.

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«Ясно, что у нас нет второго Неймара или второго Верратти, но я полностью уверен в других игроках. Было много моментов у Ди Марии и Дракслера, которые провели очень хороший матч.

Мы были слишком пассивны после первого пропущенного гола, нам не хватало точности, принимали плохие решения. "Лион" играл очень качественно, но наш второй тайм мне понравился», — приводит слова Тухеля FourFourTwo.

Это поражение стало первым для парижской команды в нынешнем сезоне Лиги 1. ПСЖ с 56 очками в активе лидирует в чемпионате, опережая идущий вторым «Лилль» на 10 очков и с двумя матчами в запасе. «Лион» продлил беспроигрышную серию до семи матчей и набрав 43 очка закрепился на третьем месте. 0