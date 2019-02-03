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    «Штутгарт» не удержал победный счет в матче с «Фрайбургом»

    Бундеслига Футбол Германии Штутгарт Фрайбург Календарь Бундеслиги
    «Штутгарт» в домашнем матче 20-го тура немецкой Бундеслиги сыграл вничью с «Фрайбургом» со счетом 2:2.

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    Гости вышли вперед уже на 4-й минуте, когда точный удар нанес Яник Хаберер.

    Хозяева отыгрались на 75-й минуте усилиями Эмилиано Инсуа. Спустя еще восемь минут Даниэль Дидави принес «швабам» минимальный перевес.

    На 89-й минуте Марио Гомес получил вторую желтую карточку и оставил «Штутгарт» в меньшинстве. «Фрайбург» воспользовался численным преимуществом на четвертой компенсированной арбитром минуте — гол забил Флориан Нидерлехнер.

    В турнирной таблице «Штутгарт» занимает 16-е место (15 очков), а «Фрайбург» — 13-е (22 очка). 0

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