ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Обескровленный «Тоттенхэм» продолжает выигрывать«Тоттенхэм» еще рано списывать со счетов
  • 22:31
    • Дубль Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»
  • 00:43
    • «Севилья» уступила «Сельте»
  • 00:38
    • «Ювентус» упустил победу над «Пармой»
  • 00:16
    • Головин и Фабрегас принесли «Монако» победу над «Тулузой»
  • 22:18
    • «Наполи» крупно обыграл «Сампдорию»
    Все новости спорта

    «Севилья» уступила «Сельте»

    Примера Футбол Испании Сельта Севилья Календарь Примеры
    В матче 22-го тура испанской Примеры «Сельта» одержала домашнюю победу над «Севильей» — 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Единственный мяч в это встрече забил на 73-й минуте Окай Йокушлу.

    Севильцы занимают 4-е место в турнирной таблице, уступая «Реалу» 3 очка. Пятым идет «Алавес» с отставанием в 4 очка и одной игрой в запасе.

    Примера. 22-й тур
    «Сельта» — «Севилья» — 1:0 (0:0)
    Гол: Окай Йокушлу, 73«Сельта»: Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Хункa, Окай Йокушлу (Костас, 86), Хосабед Санчес (Лоботка, 68), Буфаль (Систо, 80), Мендес, Бельтран, М.Гомес«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Кьер, С.Гомес, Арана (Меса, 35), Банега, Ф.Васкес (Амаду, 69), Бен Йеддер, Сарабия (Эскудеро, 76), Промес, Андре СилваПредупреждения: Сарабия, 29. Окай Йокушлу, 49. С.Гомес, 63. Бельтран, 80. Костас, 88. Бен Йеддер, 88. Банега, 89. Мендес, 90
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • На флажке. Семь главных трансферов 31 января
  • 01/02/2019 в 20:40
    •
  • Прогноз
  • «Вильярреал» — «Эспаньол»
  • 1.85
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торонто» Зайцева и «Питтсбург» Малкина снова сыграют закрыто
  • «Торонто» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Сумеет ли «Сент-Луис» Тарасенко победить на выезде «Коламбус» Панарина?
  • «Коламбус» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • От «Айлендерс» и «Лос-Анджелеса» не ждем много голов
  • «Айлендерс» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Сибирь» — СКА Хоккей КХЛ. СКА проиграл «Сибири», победа «Салавата», ЦСКА победил «Северсталь»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля Вчера в 20:490
  • 20:00
    • «Челси» забил пять безответных мячей «Хаддерсфилду»
  • 19:56
    • Дортмундская «Боруссия» поделила очки с «Айнтрахтом»
  • 19:40
    • «Байер» прервал победную серию «Баварии»
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» прервал серию поражений, Василевский оформил шат-аутОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля Вчера в 09:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Челси» вернется в топ-4
  • 2.28
    •
  • 01:03
    • «Реймс» обыграл «Марсель»
  • 00:54
    • Хачанов вывел сборную России в финальный этап Кубка Дэвиса
  • 22:51
    • «Шальке» проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха
    Питер Крауч Футбол На флажке. Семь главных трансферов 31 январяСамые интересные трансферы последних суток зимнего трансферного окна 01/02/2019 в 20:400
  • 18:22
    • «Тоттенхэм» вырвал победу у «Ньюкасла» и вышел на второе место в АПЛ
  • 18:09
    • Векич не пустила Звонарёву в финал турнира в Санкт-Петербурге
  • 16:17
    • «Зенит» обыграл «Эльче» в контрольном матче
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие