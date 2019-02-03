«Севилья» уступила «Сельте»

Фрагмент матча
twitter.com/RCCelta
Единственный мяч в это встрече забил на 73-й минуте Окай Йокушлу.
Севильцы занимают 4-е место в турнирной таблице, уступая «Реалу» 3 очка. Пятым идет «Алавес» с отставанием в 4 очка и одной игрой в запасе.
Примера. 22-й тур
«Сельта» — «Севилья» — 1:0 (0:0)
Гол: Окай Йокушлу, 73«Сельта»: Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Хункa, Окай Йокушлу (Костас, 86), Хосабед Санчес (Лоботка, 68), Буфаль (Систо, 80), Мендес, Бельтран, М.Гомес«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Кьер, С.Гомес, Арана (Меса, 35), Банега, Ф.Васкес (Амаду, 69), Бен Йеддер, Сарабия (Эскудеро, 76), Промес, Андре СилваПредупреждения: Сарабия, 29. Окай Йокушлу, 49. С.Гомес, 63. Бельтран, 80. Костас, 88. Бен Йеддер, 88. Банега, 89. Мендес, 90