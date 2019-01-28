Тульский «Арсенал» подписал экс-игрока «Лиона»

Тульскийподписал контракт с защитником из Буркина-Фасо

Об этом сообщает официальный сайт «оружейников».

Коне присоединился к «Арсеналу» на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2020 года.

«Вариант с "Арсеналом" мне предложил мой агент Чагляр Мекер. Он рассказал, что в Туле очень серьезный и интересный проект. Я собрал информацию по команде, почитал прессу и посмотрел несколько видеонарезок матчей. Безусловно, это шаг вперед. Но теперь все зависит только от меня, нужно работать и приносить пользу своей команде», — сказал Коне.

Предыдущим клубом 30-летнего Коне был турецкий «Анкарагюджю». До этого защитник также выступал за французские «Лион», «Генгам» и «Страсбург», испанскую «Малагу» и бурскинский «Этуаль».

На счету Коне — 81 матч за сборную Буркина-Фасо. 0