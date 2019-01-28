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    Тульский «Арсенал» подписал экс-игрока «Лиона»

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    Тульский «Арсенал» подписал контракт с защитником из Буркина-Фасо Бакари Коне.

    Бакари Коне
    Бакари Коне
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    Об этом сообщает официальный сайт «оружейников».

    Коне присоединился к «Арсеналу» на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2020 года.

    «Вариант с "Арсеналом" мне предложил мой агент Чагляр Мекер. Он рассказал, что в Туле очень серьезный и интересный проект. Я собрал информацию по команде, почитал прессу и посмотрел несколько видеонарезок матчей. Безусловно, это шаг вперед. Но теперь все зависит только от меня, нужно работать и приносить пользу своей команде», — сказал Коне.

    Предыдущим клубом 30-летнего Коне был турецкий «Анкарагюджю». До этого защитник также выступал за французские «Лион», «Генгам» и «Страсбург», испанскую «Малагу» и бурскинский «Этуаль».

    На счету Коне — 81 матч за сборную Буркина-Фасо. 0

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