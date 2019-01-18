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    «Барселону» не исключат из Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона
    «Барселона» не будет отстранена от участия в розыгрыше Кубка Испании 2018-2019.

    Игроки «Барселоны»
    Игроки «Барселоны»
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    Как сообщает Mundo Deportivo, Федерация футбола Испании не удовлетворила жалобу «Леванте» касательно нарушения регламента со стороны «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

    Данное решение было принято в связи с тем, что «Леванте» подал жалобу после истечения установленного срока, а именно на пять дней позже, чем позволяет регламент.

    Напомним, «Барселона» не имела права задействовать в кубковом матче защитника Хуана Мовилье, так как он должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора карточек в матчах за вторую команду клуба.

    После поражения в первом матче (1:2) «Барселона» обыграла «Леванте» со счетом 3:0 в ответной встрече и пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Севильей». 0

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