«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, проиграв «Леганесу»

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испанииодержал домашнюю победу над мадридскимсо счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 30-й минуте забил нападающий хозяев Мартин Брайтвайт.

В первом матче «Реал» обыграл «Леганес» со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в следующую стадию Кубка Испании.