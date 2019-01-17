«Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, проиграв «Леганесу»

Фрагмент матча
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Единственный мяч в этой встрече на 30-й минуте забил нападающий хозяев Мартин Брайтвайт.
В первом матче «Реал» обыграл «Леганес» со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в следующую стадию Кубка Испании.
Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч
«Леганес» — «Реал» — 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Брайтвайт (30)«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Кравец (Сильва, 75), Бустинса (Эн-Несири, 70), Гумбау (Хосе Арнаис, 63), Эрасо, Сабин Мерино, Ресио, Хуанфран, Брэйтуэйт«Реал»: Навас, Начо, Варан, Регилон (Себальос, 46), Марсело, Васкес, Каземиро, Иско (Гонсалес, 68), Вальверде, Винисиус Жуниор, ОдриосолаПредупреждение: Ресио (73)