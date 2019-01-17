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    «Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, проиграв «Леганесу»

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Леганес
    В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Леганес» одержал домашнюю победу над мадридским «Реалом» со счетом 1:0.

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    Единственный мяч в этой встрече на 30-й минуте забил нападающий хозяев Мартин Брайтвайт.

    В первом матче «Реал» обыграл «Леганес» со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в следующую стадию Кубка Испании.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч
    «Леганес» — «Реал» — 1:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — Брайтвайт (30)«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Кравец (Сильва, 75), Бустинса (Эн-Несири, 70), Гумбау (Хосе Арнаис, 63), Эрасо, Сабин Мерино, Ресио, Хуанфран, Брэйтуэйт«Реал»: Навас, Начо, Варан, Регилон (Себальос, 46), Марсело, Васкес, Каземиро, Иско (Гонсалес, 68), Вальверде, Винисиус Жуниор, ОдриосолаПредупреждение: Ресио (73)
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