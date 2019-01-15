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    «Парма» подписала экс-игрока «Милана»

    Парма Футбол Италии Серия A Трансферы Календарь Серии А
    Полузащитник «Трабзонспора» Юрай Куцка продолжит карьеру в «Парме», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

    Юрай Куцка
    Юрай Куцка
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    31-летний футболист подписал с клубом соглашение, рассчитанное до лета 2022 года. За свою новую команду словак будет выступать под номером «87».

    Словак четыре сезона защищал цвета «Дженоа», а затем перешел в «Милан», с которым завоевал Суперкубок Италии. После двух лет в стане россонери хавбек отправился в «Трабзонспор». С 2008 года Куцка вызывается в сборную Словакии.

    «Парма» после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 25 очков. 0

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