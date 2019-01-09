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    Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги

    Кубок Англии Футбол Англии Челси Тоттенхэм
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над столичным «Челси» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

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    Единственный мяч был забит на 27-й минуте — нападающий Гарри Кейн реализовал пенальти, назначенный за фол против него голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Отметим, что арбитрам пришлось обратиться к видеоповтору.

    Кейн забил 160-й гол за клуб и вышел на 4-е место в списке бомбардиров «Тоттенхэма». Больше на счету Джимми Гривза (266 мячей), Бобби Смита (208) и Мартина Чиверса (174).

    Ответный матч состоится 27 января уже на «Стэмфорд Бридж».

    Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» — 1:0 (1:0)
    Гол: Кейн, 26 — с пенальти«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен (Льоренте, 90+1), Уинкс (Скипп, 90), Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 79), Кейн«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Ковачич, 75), Жоржинью, Канте, Хадсон-Одои (Жиру, 79), Виллиан (Педро, 63), АзарПредупреждения: Аррисабалага, 25. Уинкс, 30. Санчес, 59. Ламела, 82
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