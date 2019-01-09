Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги

Лондонскийодержал домашнюю победу над столичным(1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Фрагмент матча twitter.com/spursofficial 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч был забит на 27-й минуте — нападающий Гарри Кейн реализовал пенальти, назначенный за фол против него голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Отметим, что арбитрам пришлось обратиться к видеоповтору.

Кейн забил 160-й гол за клуб и вышел на 4-е место в списке бомбардиров «Тоттенхэма». Больше на счету Джимми Гривза (266 мячей), Бобби Смита (208) и Мартина Чиверса (174).

Ответный матч состоится 27 января уже на «Стэмфорд Бридж».