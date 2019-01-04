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    «Жирона» упустила победу над «Леванте»

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    В стартовом матче 18-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Жирону».

    Коке
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    Встреча завершилась вничью — 2:2.

    В первый час игрового времени команды обменялись голами Кристиана Порту и Хосе Луиса Моралеса.

    Гости последние полчаса провели в большинстве после удаления Серджио Постиго и после гола Алекса Гарсии на 72-й минуте повели со счетом 2:1. Однако на 86-й минуте Коке спас «Леванте» от поражения.

    «Жирона» после этого матча набрала 23 очка, у «Леванте» в активе также 23 балла.

    Примера. 18-й тур
    «Леванте» — «Жирона» — 2:2 (0:1)
    Голы: Порту, 31 (0:1). Моралес, 58 (1:1). Алейкс Гарсия, 72 (1:2). Коке, 86 (2:2)«Леванте»: Ойер Оласабаль, Тоньо (Двамена, 85), Кабако, Постиго, Пьер, Кампанья, Вукчевич (Боатенг, 63), Барди, Рохер, Хасон (Коке, 71), Моралес«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью (Алькала, 90+2), Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту (Лосано, 74), Алейкс Гарсия (В.Фернандес, 83), Дуглас Луис, Гранель, Порро, СтуаниПредупреждения: Постиго, 21. Тоньо, 28. Стуани, 35. Барди, 56Удаление: Постиго, 69
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