«Жирона» упустила победу над «Леванте»

Коке
twitter.com/laliga
Встреча завершилась вничью — 2:2.
В первый час игрового времени команды обменялись голами Кристиана Порту и Хосе Луиса Моралеса.
Гости последние полчаса провели в большинстве после удаления Серджио Постиго и после гола Алекса Гарсии на 72-й минуте повели со счетом 2:1. Однако на 86-й минуте Коке спас «Леванте» от поражения.
«Жирона» после этого матча набрала 23 очка, у «Леванте» в активе также 23 балла.
Примера. 18-й тур
«Леванте» — «Жирона» — 2:2 (0:1)
Голы: Порту, 31 (0:1). Моралес, 58 (1:1). Алейкс Гарсия, 72 (1:2). Коке, 86 (2:2)«Леванте»: Ойер Оласабаль, Тоньо (Двамена, 85), Кабако, Постиго, Пьер, Кампанья, Вукчевич (Боатенг, 63), Барди, Рохер, Хасон (Коке, 71), Моралес«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью (Алькала, 90+2), Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту (Лосано, 74), Алейкс Гарсия (В.Фернандес, 83), Дуглас Луис, Гранель, Порро, СтуаниПредупреждения: Постиго, 21. Тоньо, 28. Стуани, 35. Барди, 56Удаление: Постиго, 69