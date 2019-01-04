«Жирона» упустила победу над «Леванте»

В стартовом матче 18-го тура чемпионата Испаниипринимал

Встреча завершилась вничью — 2:2.

В первый час игрового времени команды обменялись голами Кристиана Порту и Хосе Луиса Моралеса.

Гости последние полчаса провели в большинстве после удаления Серджио Постиго и после гола Алекса Гарсии на 72-й минуте повели со счетом 2:1. Однако на 86-й минуте Коке спас «Леванте» от поражения.

«Жирона» после этого матча набрала 23 очка, у «Леванте» в активе также 23 балла.