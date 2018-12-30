«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место в АПЛ

нанес поражениев выездном матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Горожане» вышли вперед на 10-й минуте, когда Бернарду Силва вошел в чужую штрафную с правого фланга и точно отпасовал в центр, откуда Давид Сильва ударом в касание поразил ворота.

«Святые» отыгрались на 37-й минуте. Пьер-Эмиль Хейбьерг выполнил перехват на чужой половине поля, продвинулся вперед и мощным ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот.

На 45-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы вернули себе минимальный перевес. Рахим Стерлинг выполнил прострел с левого края чужой штрафной, мяч ударился о Джеймса Уорда-Прауса и влетел в сетку.

Еще через две минуты гости упрочили свое лидерство. Александр Зинченко исполнил идеальную подачу с левого фланга в центр чужой штрафной, а Серхио Агуэро ударом головой отправил мяч в ближний угол ворот.

Во втором тайме команды голов не забили. За пять минут до конца основного времени Хейбьерг получил красную карточку за грубый фол на Фернандиньо.

АПЛ. 20-й тур «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 1:3 (1:3) Голы: 0:1 — 10 Сильва, 1:1 — 37 Хейбьерг, 1:2 — 45, автогол Уорд-Праус, 1:3 — 45+2 Агуэро«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Беднарек, Таргетт, Рэмзи, Лемина (Редмонд, 46), Ромеу (Валери, 59), Хейбьерг, Эльюнусси, Уорд- Праус, Остин (Лонг, 68)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Компани, Данило, Зинченко, Сильва, Фернандиньо (Уокер, 86), Марез (Сане, 84), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 73)Предупреждения: Агуэро (32), Остин (58), Компани (72), Беднарек (73), Данило (78)Удаление: Хейбьерг (85)

Эта победа позволила «Манчестер Сити» вернуться на второе место в турнирной таблице (47 очков). «Саутгемптон» идет 17-м (15 очков). 0