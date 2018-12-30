«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место в АПЛ

Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
«Горожане» вышли вперед на 10-й минуте, когда Бернарду Силва вошел в чужую штрафную с правого фланга и точно отпасовал в центр, откуда Давид Сильва ударом в касание поразил ворота.
«Святые» отыгрались на 37-й минуте. Пьер-Эмиль Хейбьерг выполнил перехват на чужой половине поля, продвинулся вперед и мощным ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот.
На 45-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы вернули себе минимальный перевес. Рахим Стерлинг выполнил прострел с левого края чужой штрафной, мяч ударился о Джеймса Уорда-Прауса и влетел в сетку.
Еще через две минуты гости упрочили свое лидерство. Александр Зинченко исполнил идеальную подачу с левого фланга в центр чужой штрафной, а Серхио Агуэро ударом головой отправил мяч в ближний угол ворот.
Во втором тайме команды голов не забили. За пять минут до конца основного времени Хейбьерг получил красную карточку за грубый фол на Фернандиньо.
Эта победа позволила «Манчестер Сити» вернуться на второе место в турнирной таблице (47 очков). «Саутгемптон» идет 17-м (15 очков). 0