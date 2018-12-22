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    Флегонтов: До «Анжи» по-прежнему никому нет дела

    Анжи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    Олег Флегонтов
    Олег Флегонтов
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    «Ничего не поменялось. Первая часть сезона завершилась, календарный год заканчивается, но до нас, по-моему, как никому не было дела, так и нет. Абсолютно никаких изменений — ни со спонсорами, ни с финансированием клуба, ни с чем», — сказал Флегонтов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Президент клуба нас заверил, что с проведением сборов все будет нормально. Главный тренер со спортивным директором спланировали подготовку. 15 января приступим к работе, а потом поедем на два сбора в Турцию. Пока так задумано, но как дальше будет... Трудимся над этим», — также отметил гендиректор клуба.

    «Скажу, что "Анжи" очень хочет довести чемпионат до конца — и клуб, и команда делают все для этого. С уверенностью говорю. Это наше общее новогоднее желание», — подчеркнул Флегонтов.

    Напомним, осеннюю часть сезона «Анжи» завершил на пятнадцатом месте в таблице РПЛ. 0

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