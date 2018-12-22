Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Бернли»

В матче 18-го тура английской Премьер-лигипринимал

«Канониры» одержали победу со счетом 3:1.

Дублем у победителей отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, который вернул себе в лидерство в гонке бомбардиров АПЛ (12 мячей). Также один гол провел Алекс Ивоби.

У гостей точный удар на счету Эшли Барнса.

«Арсенал» набрал 37 очков и сохраняет пятое место в турнирной таблице. «Бернли» (12 очков) занимает 18 строчку.