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    Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Бернли»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Бернли Календарь АПЛ
    В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Бернли».

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    «Канониры» одержали победу со счетом 3:1.

    Дублем у победителей отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, который вернул себе в лидерство в гонке бомбардиров АПЛ (12 мячей). Также один гол провел Алекс Ивоби.

    У гостей точный удар на счету Эшли Барнса.

    «Арсенал» набрал 37 очков и сохраняет пятое место в турнирной таблице. «Бернли» (12 очков) занимает 18 строчку.

    АПЛ. 18-й тур
    «Арсенал» — «Бернли» — 3:1 (1:0)
    Голы: Обамеянг, 14 (1:0). Обамеянг, 48 (2:0). Барнс, 63 (2:1). Ивоби, 90+1 (3:1)«Арсенал»: Лено, Монреаль (Лихтштайнер, 37), Папастатопулос, Колашинац, Езил, Джака, Эль-Нени (Торрейра, 59), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Ляказетт (Ивоби, 78), Обамеянг«Бернли»: Харт, Бардсли (Лоутон, 83), Ми, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Вуд (Воукс, 77), Барнс (Выдра, 77)Предупреждения: Барнс, 36. Папастатопулос, 41. Вуд, 47. Гендузи, 59. Ми, 60. Корк, 60. Уэствуд, 90+1
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