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    Стал известен полный календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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    УЕФА и клубы определи точные даты и время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, жеребьевка которой прошла накануне.

    Лига чемпионов
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    Как и во все последние годы, первая стадия плей-офф растянется на месяц. Первые матчи будут сыграны 12, 13, 19 и 20 февраля 2019 года, ответные — 5, 6, 12 и 13 марта.

    Откроют 1/8 финала «Рома» — «Порту» и «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Эти матчи пройдут 12 февраля. Последними в ответных играх 13 марта сыграют «Бавария» — «Ливерпуль» и «Барселона» — «Лион».

    Полный календарь 1/8 финала Лиги чемпионов

    Все матчи будут начинаться в 23:00 по московскому времени.

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 15 марта 2019 года. 0

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