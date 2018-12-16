«Валенсия» поделила очки с «Эйбаром»

«Валенсия»
twitter.com/valenciacf
Счет в матче на 29-й минуте бразильский нападающий гостей Родриго, но на 56-й минуте за «Эйбар» мяч забил его соотечественник Шарлес, реализовавший пенальти.
Российский полузащитник гостевой команды Денис Черышев вышел в старте и отыграл 82 минуты, вместо него на поле появился Ферран Торрес.
«Эйбар» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Валенсия» — на 14-й строчке, набрав 19 очков.
В следующем туре «летучие мыши» 23 декабря примут «Уэску», а «оружейники» днем ранее на выезде сыграют с «Бетисом». 0