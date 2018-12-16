«Валенсия» поделила очки с «Эйбаром»

В матче 16-го тура испанской Примерына выезде сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче на 29-й минуте бразильский нападающий гостей Родриго, но на 56-й минуте за «Эйбар» мяч забил его соотечественник Шарлес, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник гостевой команды Денис Черышев вышел в старте и отыграл 82 минуты, вместо него на поле появился Ферран Торрес.

«Эйбар» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Валенсия» — на 14-й строчке, набрав 19 очков.

В следующем туре «летучие мыши» 23 декабря примут «Уэску», а «оружейники» днем ранее на выезде сыграют с «Бетисом». 0