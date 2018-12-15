Лондонский «Вест Хэм» на выезде обыграл «Фулхэм» (2:0) в матче 17-го тура английской премьер-лиги.

Фрагмент матча twitter.com/WestHamUtd/ 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей отличились Роберт Снодграсс (17) и Майкл Антонио (29).

«Вест Хэм» с 24 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» расположился на 20-й строчке — 9 очков.

В следующем туре «Вест Хэм» 22 декабря примет «Уотфорд», а «Фулхэм» в тот же день на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».