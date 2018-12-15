«Вест Хэм» на выезде обыграл «Фулхэм»

Фрагмент матча
twitter.com/WestHamUtd/
В составе победителей отличились Роберт Снодграсс (17) и Майкл Антонио (29).
«Вест Хэм» с 24 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» расположился на 20-й строчке — 9 очков.
В следующем туре «Вест Хэм» 22 декабря примет «Уотфорд», а «Фулхэм» в тот же день на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».
АПЛ. 17-й тур
«Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:2 (0:2)
Голы: Снодграсс, 17 (0:1). Антонио, 29 (0:2)«Фулхэм»: Рико, Одуа, Рим (Кристи, 46), Чемберс, Моусон, Брайан, Кэрни, Сери (Йохансен, 61), Шюррле (Кебано, 76), Митрович, Камара«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 62), Эрнандес (Кэрролл, 73), Снодграсс, Антонио (Диангана, 85), Фелипе АндерсонПредупреждения: Нобл, 39. Сери, 41. Йохансен, 90