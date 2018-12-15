Два клуба Примеры интересуются форвардом «Райо Вальекано»

Нападающийможет перебраться в стан одного из мадридских грандов, утверждает AS.

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По информации издания, мадридские «Реал» и «Атлетико» следят за выступлениями молодого нападающего «пчел».

Фаворитом в борьбе за юного футболиста является «Реал», который арендовал у «Райо» воспитанника Рауля де Томаса. Если Морено не выберет «Реал» и перейдет в другой клуб, «сливочные» получат право активировать сумму выкупа.

В контракте испанца она равна 25 миллионам евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Серхио Морено лишь трижды появлялся на поле в основной команде «Райо Вальекано». 0