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    «Милан» впервые с 2001 года вылетел на групповой стадии еврокубков

    Лига Европы Футбол Италии Милан Олимпиакос Календарь Лиги Европы
    Итальянский «Милан» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы проиграл на выезде греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:3.

    Игроки «Милана»
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    Таким образом, греческий клуб сравнялся по результатам личных встреч с «россонери», выигравшими первый поединок в Италии с аналогичным счетом, но обошел команду Дженнаро Гаттузо по разнице забитых и пропущенных мячей.

    Греки стали вторыми, итальянцы — третьими. Выиграл группу с 12 очками «Бетис», последнее место занял «Дюделанж» (1).

    Примечательно, что «Милан» покинул еврокубковый турнир на групповой стадии впервые с сезона 2000-2001. Тогда «красно-черные» вылетели по итогам второго группового раунда Лиги чемпионов, пропустив в плей-офф «Депортиво» и «Галатасарай». 0

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