«Милан» впервые с 2001 года вылетел на групповой стадии еврокубков

Итальянскийв матче шестого тура группового этапа Лиги Европы проиграл на выезде греческомусо счетом 1:3.

Таким образом, греческий клуб сравнялся по результатам личных встреч с «россонери», выигравшими первый поединок в Италии с аналогичным счетом, но обошел команду Дженнаро Гаттузо по разнице забитых и пропущенных мячей.

Греки стали вторыми, итальянцы — третьими. Выиграл группу с 12 очками «Бетис», последнее место занял «Дюделанж» (1).

Примечательно, что «Милан» покинул еврокубковый турнир на групповой стадии впервые с сезона 2000-2001. Тогда «красно-черные» вылетели по итогам второго группового раунда Лиги чемпионов, пропустив в плей-офф «Депортиво» и «Галатасарай». 0