Мещеряков: Никакой катастрофы нет, надо поскорее возвращаться в ЛЧ

Председатель совета директоров «Локомотива»высказал мнение о поражении от(0:1).

«Никакой катастрофы нет. Это первое. Мы не получили результат, к которому стремились. Значит, где-то оказались не готовы.

Но команда получила просто неоценимый опыт. Теперь надо поскорее возвращаться в Лигу чемпионов.

Не стоит делать такие свободные выводы. Нельзя жить шаблонами. 13-я команда Германии? Это шаблон. Я не думаю, что "Шальке" сегодня был не мотивирован. Это Лига чемпионов.

Команде немного не хватило сил. Тренерский штаб все проанализирует. Мы будем упорно готовиться ко второй части сезона, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

Если бы Денисов забил в концовке первого тайма? Не готов рассуждать в сослагательном наклонении. Спорт такого не предполагает. Нам просто надо работать.

Почему Фернандеша не было даже в заявке? Это к тренерскому штабу, а не к председателю совета директоров.

Что касается Смолова, давайте посмотрим весеннюю часть чемпионата. И потом сделаем выводы.

Я бы не говорил кризисе нашего чемпионата. Считаю, нам надо просто воспитывать своих игроков, чтобы они выступали на высоком уровне.

От этого выиграет весь чемпионат. Надо делать ставку на своих. В определенный момент мы это упустили. Теперь пора возвращаться.

Ни в коем случае не ужесточать лимит. Просто самим клубам нужно понять, что нужно делать ставку на свою молодежь. Здесь необходим целый комплекс мер.

Много моментов... В том числе и потолок зарплат и так далее», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0