«Рома» упустила победу над «Кальяри»

Римскаясыграла вничью с(2:2) в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии.

В составе римского клуба голами отметились Бриан Кристанте (14-я минута) и Александар Коларов (41).

За хозяев поля отличились Артур Ионицэ (84) и Марко Сау (90+5).

В компенсированное время красные карточки в составе «Кальяри» получили полузащитник Паоло Фараго и защитник Дарио Срна.

«Рома» набрала 21 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Кальяри» занимает 13-е место — 17 очков.

В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Дженоа», а «Кальяри» дома встретится с «Наполи». 0