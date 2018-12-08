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    «Рома» упустила победу над «Кальяри»

    Серия A Футбол Италии Рома Кальяри Календарь Серии А
    Римская «Рома» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2) в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии.

    «Рома»
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    В составе римского клуба голами отметились Бриан Кристанте (14-я минута) и Александар Коларов (41).

    За хозяев поля отличились Артур Ионицэ (84) и Марко Сау (90+5).

    В компенсированное время красные карточки в составе «Кальяри» получили полузащитник Паоло Фараго и защитник Дарио Срна.

    «Рома» набрала 21 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Кальяри» занимает 13-е место — 17 очков.

    В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Дженоа», а «Кальяри» дома встретится с «Наполи». 0

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