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    Пеле: Марадона был гораздо лучше Месси

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    Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легенда мирового Пеле высказался о сравнениях с ним аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Лионель Месси и Пеле
    Лионель Месси и Пеле
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    «Я спокойно отношусь к мнению Иньесты и Хави, которые называют Месси лучшим игроком в истории. Кто-то начинает сравнивать его со мной, но это дело вкуса. Не понимаю, как можно сравнивать игрока, который прекрасно работает двумя ногами и головой, с тем, кто умеет работать только одной ногой. У Лионеля есть только один навык.

    Считаю, что тот же Марадона был гораздо лучше Месси. История помнит великолепных Беккенбауэра и Кройфа, а также многих других», — цитирует Пеле Folha De S. Paulo. 0

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