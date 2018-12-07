Пеле: Марадона был гораздо лучше Месси

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легенда мировоговысказался о сравнениях с ним аргентинского нападающего

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«Я спокойно отношусь к мнению Иньесты и Хави, которые называют Месси лучшим игроком в истории. Кто-то начинает сравнивать его со мной, но это дело вкуса. Не понимаю, как можно сравнивать игрока, который прекрасно работает двумя ногами и головой, с тем, кто умеет работать только одной ногой. У Лионеля есть только один навык.

Считаю, что тот же Марадона был гораздо лучше Месси. История помнит великолепных Беккенбауэра и Кройфа, а также многих других», — цитирует Пеле Folha De S. Paulo. 0