«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона за всю свою историю
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Команда Юргена Клоппа начала чемпионат с 15 матчей без поражений — 12 побед и 3 ничьих. Это лучший старт клуба за всю 126-летнюю историю.
«Ливерпуль», несмотря на исторический успех, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги после 15 туров, имея на счету 39 очков. Мерсисайдцы на два очка отстают от «Манчестер Сити», который также не проигрывал в этом сезоне.
В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» 8 декабря сыграет в гостях с «Борнмутом». 0