обыгралв матче 15-го тура английской Премьер-лиги (3:1).

«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона за всю свою историю twitter.com/lfc 100% Высокие коэффициенты Играть!

Команда Юргена Клоппа начала чемпионат с 15 матчей без поражений — 12 побед и 3 ничьих. Это лучший старт клуба за всю 126-летнюю историю.

«Ливерпуль», несмотря на исторический успех, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги после 15 туров, имея на счету 39 очков. Мерсисайдцы на два очка отстают от «Манчестер Сити», который также не проигрывал в этом сезоне.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» 8 декабря сыграет в гостях с «Борнмутом». 0