Дубль Фалькао принес «Монако» победу над «Амьеном»

В матче 16-го тура французской Лиги 1потерпел домашнее поражение от— 0:1.

Дублем в составе победителей отличился нападающий Радамель Фалько, реализовавший пенальти на 43-й и 90+7 минутах.

Российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участия в этой встрече. Он получил одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

«Монако» набрал 13 очков и поднялся на 17-е место, покинув зону вылета. «Амьен» с таким же количеством баллов располагается на 19-й строчке.

В другом матче отчетного тура «Ницца» разошлась миром с «Анже» — 0:0. 0