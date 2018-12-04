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    Дубль Фалькао принес «Монако» победу над «Амьеном»

    Лига 1 Футбол Франции Монако Амьен Ницца Анже Календарь Лиги 1
    В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Амьен» потерпел домашнее поражение от «Монако» — 0:1.

    «Монако»
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    Дублем в составе победителей отличился нападающий Радамель Фалько, реализовавший пенальти на 43-й и 90+7 минутах.

    Российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участия в этой встрече. Он получил одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

    «Монако» набрал 13 очков и поднялся на 17-е место, покинув зону вылета. «Амьен» с таким же количеством баллов располагается на 19-й строчке.

    В другом матче отчетного тура «Ницца» разошлась миром с «Анже» — 0:0. 0

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