Джорджевич: Не ожидал, что с трансфером Дзюбы окажусь в запасе

Нападающийподелился мнением по поводу игры в составе тульского клуба в прошлом сезоне, когда он имел мало игровой практики.

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Черногорец проигрывал конкуренцию Артеме Дзюбе, а после его ухода вновь вернулся в основной состав.

«Считаю, что Божович был не прав, когда посадил меня на скамейку в прошлом сезоне. Первые 15 матчей я сыграл хорошо, а потом перестал выходить в основе. Были очень плохие чувства: не верил, что такое может быть. Всё-таки он сам позвал меня в команду, дал шанс, который я использовал. Просто хочу побыстрее забыть тот период моей карьеры. После него с Божовичем не общались. Не было возможности.

Если честно, вообще не мог подумать, что с приходом Дзюбы меня могут посадить на лавку. Понимал, что он будет играть, но был уверен, что и я тоже буду. Готовился к тому, что мы будем играть в два нападающих. Вышло иначе», — цитирует нападающего «Чемпионат».

В нынешнем сезоне РПЛ Джорджевич записал на свой счет три гола. 0