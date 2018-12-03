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    Чеферин: Еврокубки станут еще более инклюзивными

    УЕФА
    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал создание третьего еврокубкового турнира, заявив, что он пойдет на пользу клубам и футбольным ассоциациям.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин
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    «Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде.

    Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов.

    Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках. Это стало возможным благодаря стратегическому подходу.

    Результат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров», — приводит слова Чеферина сайт УЕФА.

  • УЕФА создал третий еврокубковый турнир
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    • Начало турнира планируется на 2021 год. Ожидается, что победитель первенства под эгидой УЕФА сможет принять участие в Лиге Европы на следующий сезон.

    С 2021 года 34 страны будут представлены на групповых этапах клубных соревнований УЕФА (сейчас их числов составляет 26). 0

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