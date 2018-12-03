Чеферин: Еврокубки станут еще более инклюзивными

Президент УЕФАпрокомментировал создание третьего еврокубкового турнира, заявив, что он пойдет на пользу клубам и футбольным ассоциациям.

«Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде.

Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов.

Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках. Это стало возможным благодаря стратегическому подходу.

Результат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров», — приводит слова Чеферина сайт УЕФА.

Начало турнира планируется на 2021 год. Ожидается, что победитель первенства под эгидой УЕФА сможет принять участие в Лиге Европы на следующий сезон.

С 2021 года 34 страны будут представлены на групповых этапах клубных соревнований УЕФА (сейчас их числов составляет 26). 0