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    Анри: У «Монако» есть страх побед

    Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри выразил разочарование поражением от «Монпелье» (1:2) в матче Лиги 1.

    Тьерри Анри
    Тьерри Анри
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    По ходу игры монегаски вели в счете, но в итоге упустили преимущество.

    «Все начиналось прекрасно для нас, но затем физически подсели, как это было и в противостоянии с "Каном". В первом тайме могли забивать несколько раз, но не воспользовались моментами. Более того, у нас была возможность даже отправить мяч в пустые ворота, но и здесь ничего не вышло.

    Да, есть страх поражений, но сейчас у "Монако" появился еще и страх побед. В первые 54 минуты все было нормально, но надо требовать от себя большего. Ошибки стоят очень дорого», — цитирует Анри AFP. 0

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