Анри: У «Монако» есть страх побед

Главный тренервыразил разочарование поражением от(1:2) в матче

По ходу игры монегаски вели в счете, но в итоге упустили преимущество.

«Все начиналось прекрасно для нас, но затем физически подсели, как это было и в противостоянии с "Каном". В первом тайме могли забивать несколько раз, но не воспользовались моментами. Более того, у нас была возможность даже отправить мяч в пустые ворота, но и здесь ничего не вышло.

Да, есть страх поражений, но сейчас у "Монако" появился еще и страх побед. В первые 54 минуты все было нормально, но надо требовать от себя большего. Ошибки стоят очень дорого», — цитирует Анри AFP. 0