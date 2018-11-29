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    «Милан» обыграл «Дюделанж», «Олимпиакос» уступил «Бетису»

    Лига Европы Милан Футбол Италии Олимпиакос Бетис Футбол Испании
    В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе F «Милан» одержал волевую крупную победу над «Дюделанжем» со счетом 5:2.

    «Милан»
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    В составе миланской команды отличились Патрик Кутроне (21-я минута), Хакан Чалханоглу (70) и Фабио Борини (80).

    Еще два мяча забили игроки «Дюделанжа» в свои ворота — Стелвиу (66) и Том Шнелль (77).

    В составе люксембургской команды забили Доминик Штольц (39) и Давид Тюрпень (49).

    В другом матче группы F «Бетис» с минимальным счетом одолел «Олимпиакос» — 1:0.

    Единственный гол на 39-й минуте забил Серхио Каналес.

    «Милан» с 10-ю очками занимает второе место в группе, уступая один балл лидирующему «Бетису», который гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы.

    «Олимпиакос» идет на третьей позиции с семью очками, «Дюделанж» — на четвертой строчке.

    13 декабря «Милан» сыграет в гостях с «Олимпиакосом», а «Бетис» встретится с «Дюделанжем». 0

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