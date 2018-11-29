«Милан» обыграл «Дюделанж», «Олимпиакос» уступил «Бетису»

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе Fодержал волевую крупную победу надсо счетом 5:2.

В составе миланской команды отличились Патрик Кутроне (21-я минута), Хакан Чалханоглу (70) и Фабио Борини (80).

Еще два мяча забили игроки «Дюделанжа» в свои ворота — Стелвиу (66) и Том Шнелль (77).

В составе люксембургской команды забили Доминик Штольц (39) и Давид Тюрпень (49).

В другом матче группы F «Бетис» с минимальным счетом одолел «Олимпиакос» — 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил Серхио Каналес.

«Милан» с 10-ю очками занимает второе место в группе, уступая один балл лидирующему «Бетису», который гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы.

«Олимпиакос» идет на третьей позиции с семью очками, «Дюделанж» — на четвертой строчке.

13 декабря «Милан» сыграет в гостях с «Олимпиакосом», а «Бетис» встретится с «Дюделанжем». 0