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    Матч «Шахтер» — «Лион» может пройти во Львове

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    Матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион» может пройти во Львове, а не в Харькове.

    «Шахтеру» могут помешать провести игру в Харькове
    «Шахтеру» могут помешать провести игру в Харькове
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    Как заявил исполняющий обязанности директора стадиона «Арена Львов» Юрий Майборода, с ним связывались представители Федерации футбола Украины по поводу возможности проведения этой игры.

    «Буквально только что я получил звонок от ФФУ. Меня спросили, готова ли "Арена Львов" принять матч "Шахтер" — "Лион". На что я ответил: "Да, мы сделаем все возможное, чтобы 'Шахтер' здесь сыграл, но для этого нужно постоянно отапливать, чтобы газон был в максимально пригодном состоянии.

    Будем это делать, если 'Шахтер' согласится это оплатить. Но прямых переговоров с клубом не было. Будто бы завтра приедет кто-то из их агрономической службы посмотреть на поле. Возможно, завтра что-то изменится — а вдруг им поле не подойдет. Но пока ситуация вот такая", — цитирует Майбороду "Спорт-Экспресс".

    Решение о переносе может быть принято в связи с объявлением военного положения в части регионов Украины, в том числе в Харьковской области. Ранее УЕФА объявил о переносе из Полтавы в Киев матча Лиги Европы "Ворскла" — "Арсенал". 0

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