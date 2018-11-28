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    «Арсенал» обыграл «Оренбург» в Кубке России

    Кубок России Футбол России Арсенал Тула Оренбург
    В первом матче 1/4 финала Кубка России «Оренбург» дома уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:4.

    «Арсенал» добыл преимущество в два мяча
    «Арсенал» добыл преимущество в два мяча
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    В составе победителей отличились Эванс Кангва, который сделал дубль, Кирилл Комбаров и Лука Джорджевич. У хозяев забивали Силвие Бегич и Джордже Деспотович.

    Ответный матч состоится в Туле 24 февраля.

    Кубок России. Первый матч 1/4 финала
    «Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — 2:4 (1:2)
    Голы: Кангва, 7 (0:1). Кангва, 21 (0:2). Бегич, 41 (1:2). Комбаров, 62 (1:3). Деспотович, 79 (2:3). Джорджевич, 90+5 (2:4)«Оренбург»: Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Ойеволе, Бегич, Маляров, Сутормин, Мишкич (Чиркин, 46), Рикарду Алвеш (Чуканов, 82), Козлов (Деспотович, 57)«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачев (Костадинов, 78), Бакаев (Мирзов, 69), Кангва, Ожегович (Джорджевич, 80)Предупреждения: Сутормин, 18. Ожегович, 29. Бегич, 90. Терехов, 90. Левашов, 90+5
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