Вальверде: Победа над ПСВ — прямой путь к первому месту

Эрнесто Вальверде
uefa.com
«Барселона» уже обеспечила себе место в 1/8 финала, победа гарантирует каталонцам первое место в группе.
ПСВ не может финишировать выше третьего места.
«Мы знаем разницу между первым и вторым местом в группе. Победа в завтрашнем матче — прямой путь к первому месту.
Мы не станем экспериментировать. Знаем, что не будем зависеть от других, если выиграем завтра
ПСВ не проигрывает уже на протяжении 13 матчей [в чемпионате]. Это сыгранная команда, с четкими идеями, со своим почерком, с быстрыми игроками. Она всегда оставляет приятное впечатление», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0