Вальверде: Победа над ПСВ — прямой путь к первому месту

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

«Барселона» уже обеспечила себе место в 1/8 финала, победа гарантирует каталонцам первое место в группе.

ПСВ не может финишировать выше третьего места.

«Мы знаем разницу между первым и вторым местом в группе. Победа в завтрашнем матче — прямой путь к первому месту.

Мы не станем экспериментировать. Знаем, что не будем зависеть от других, если выиграем завтра

ПСВ не проигрывает уже на протяжении 13 матчей [в чемпионате]. Это сыгранная команда, с четкими идеями, со своим почерком, с быстрыми игроками. Она всегда оставляет приятное впечатление», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0