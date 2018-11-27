Ковач: Хотим заработать три очка в ЛЧ и вернуться на победную волну в бундеслиге

Главный тренер «Баварии»поделился ожиданиями от матча св 5-м туре группогов этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что "Бенфике" для сохранения шансов на выход в 1/8 финала надо побеждать. Это значит, они будут играть в атакующий футбол, но вряд ли будут слишком рисковать.

Игра длится 90 минут, и я сделаю так, что моя команда будет готова сдерживать оппонента все это время.

Нам достаточно ничьей, но мы действительно хотим победить. Хотим заработать три очка в Лиге чемпионов и потом вернуться на победную волну в бундеслиге.

Многие ключевые игроки травмированы — Толиссо, Коман, Хамес... Шансы Гнабри тоже не очень, но будем надеяться, что он поправится», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0